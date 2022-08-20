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Шишкин:удар по Крымскому мосту — дело не хотелок Зеленского

Силовые структуры

Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил, что украинские боевики ударят по Крымскому мосту, если Вашингтон отдаст приказ.

Шишкин:удар по Крымскому мосту — дело не хотелок Зеленского

"Извините, киевский режим нанесёт все удары, на которые способны его Вооруженные силы и на которые, самое главное, даст команду его хозяин — Соединённые Штаты", — отметил он.

По словам эксперта, на Украине командует не глава государства Владимир Зеленский, а "западные хозяева".

Шишкин подчеркнул, что Запад мечтает ослабить Россию, но боится полномасштабного конфликта, поэтому тщательно выбирает цели, по которым можно ударить.

"Почему Киев до сих пор не предпринял ни одного массированного обстрела, например, Белгорода? Что, не достанут его "Точки У"? Достанут. Но, видимо, в Соединённых Штатах опасаются, что в случае такого — Россия может так ответить Соединённым Штатам, что мало не покажется", — пояснил он.

Эксперт добавил, что в ситуации с Крымским мостом происходит то же самое, Вашингтон боится отдать такой приказ из-за угрозы серьёзной ответки со стороны Москвы.

"Поэтому и с Крымским мостом — дело не в хотелках Зеленского, Залужного или кого-то еще", — заключил он.

Ранее Шишкин предположил, что даже если в результате СВО останется всего 1-2 района от территории Украины, западные кураторы будут и туда поставлять ударное вооружение.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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