Чадаев: богема Москвы ждёт, когда Путин промахнётся

РФ не страшны внешние угрозы — главная опасность для неё представляет дестабилизация внутри страны.

Об этом сообщил политолог Алексей Чадаев.

По его мнению, в России находится немало бизнесменов и "столичной богемы", которые недовольны спецоперацией и ждут своего часа.

"Я точно знаю, что с незапамятных времен Россию никогда не завоевывали, но за сравнительно недавнее время она дважды разваливалась изнутри. В этом смысле для меня риск состоит не только в том, что наша армия окажется слабее, чем ожидалось, а в том, что у нас наше общество, наша политическая система может не выдержать нагрузок", — заявил аналитик.

Он отметил, что уровень поддержки СВО сегодня высок, но существует большое количество небедных людей, которые многое потеряли с изменением отношений между РФ и Запада, особенно столичной, которая ждут момента, ждут крупной неудачи, чтобы поднять голову и сказать: "А мы же говорили".

Чадаев подчеркнул, что пока есть ещё не очень значительные, но, все-таки, определенные экономические трудности, например, падение ВВП.