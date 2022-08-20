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Под Днепропетровском ударами ВКС РФ полностью уничтожен батальон ВСУ

Силовые структуры

Под Днепропетровском военная авиация ударами полностью уничтожила целый батальон Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией Военно-космических войск России в районе села Великомихайловка под Днепропетровском.

По информации, 200 националистов было уничтожено и 150 боевиков ранено — практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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