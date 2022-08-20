Под Днепропетровском военная авиация ударами полностью уничтожила целый батальон Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией Военно-космических войск России в районе села Великомихайловка под Днепропетровском.

По информации, 200 националистов было уничтожено и 150 боевиков ранено — практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ.

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