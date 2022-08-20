Бойцы группировки "О" захватили блокпост ВСУ с женским бельём

В время наступательных действий на Северск (Бахмутский район Донецкой области) бойцы группировки "Отважные" захватили блокпост ВСУ на окраинах населённого пункта Ивано-Дарьевка.

Военные корреспонденты "Русской весны" отметили, что помимо боеприпасов и противотанковых ракетных комплексов, на территории объекта были обнаружены и личные вещи украинских боевиков, среди которых нижнее женское бельё.

Ранее "Отважные" захватили новые западные трофеи и в шутку попросили НАТО начать напрямую поставлять оружие для российской армии.