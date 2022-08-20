Руденко: ударами по Крыму Киев дразнит "медведя" комариными укусами

Такие бессмысленные в военном плане вылазки, как удары по территории Крыма, неплохо работают в плане внутренней информационной повестки. Это один из ответов на вопрос: для чего Киев "дразнит медведя комариными укусами"?

Такое мнение высказал военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

Он считает, что одна из основных задач, которую пытаются решить в Киеве, нанося удары по Крыму и российским областям — это нивелировать в глазах общества постоянные потери собственных территорий и полное отсутствие побед на фронте.

Также власти Украины надеются повысить за счёт победоносных сообщений мобилизационный ресурс, добавил военкор.

"На общем фоне истерии по очередной "перемоге" зомбированные сами идут в военкомат. Пропаганда внутри Украины работает беспощадно, люди до сих пор не осведомлены о потерях в плане территории и военных", — добавил он.

По его словам, есть и ещё одна, не менее важная цель, — попытаться дестабилизировать такими действиями общество внутри России. Тут последствия могут быть куда более серьёзными, однако над этим уже работают соответствующие структуры, заметил репортёр.

"О мерах по предотвращению такого рода действий прекрасно знают наши спецслужбы и, я уверен, в ближайшее время большая часть подполья будет уничтожена. А те, кто останется, залягут так глубоко на дно, что даже дышать будут бояться", — заключил журналист.