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Обстрел Украиной Крымского моста был прогнозируем. Но это не ответ на действия России на Украине. Если бы РФ не начала спецоперацию, обстрелы Крымского моста начались бы намного раньше. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Сладков.

Сладков: Россия полностью готова к ракетной войне на Украине

Журналист пояснил, что российская спецоперация — это встречный профилактический шаг. И теперь есть все шансы прекратить обстрелы гораздо быстрее, заметил он.

"Украина была готова атаковать Крым и Донбасс, думаю, уже в марте. Мы опередили. И правильно. Теперь, в ответ на обстрелы Крымского моста нам не надо взламывать прежнюю украинскую оборону, она уже сломана. Сейчас мы ближе к стреляющим огневым позициям ВСУ, нам проще их достать", — добавил репортёр в своём Telegram-канале.

По его словам, вопрос заключается лишь в том, сколько потребуется времени.

"Если Украина явно готовилась к войне с Россией несколько лет, то мы, полностью готовые к ракетной, дистанционной войне, сегодня насыщаем свой потенциал для войны на поле боя. И вот-вот количество наших усилий перейдет в качество действий армий ЛДНР и России на тактическом уровне", — заключил Сладков.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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