Сладков: реакция на убийство дочери Дугина должна быть моментальной

Военный корреспондент Александр Сладков у себя в аккаунте мессенджера задаётся вопросом, какой должна быть реакция страны на убийство дочери Александра Дугина — Дарьи Платоновой.

Он убеждён, что этому убийству необходимо придать гигантский международный статус.

"Дела Скрипалей и "отравленного" Навального мы имели как мощный антироссийский инфоповод, точно таким же по масштабу, но антибандеровским поводом должно стать дело Дарьи", — заявил журналист.

По его словам, надо собрать срочно Совет безопасности РФ и начать расследование с постоянным информированием о деталях следствия.

Военкор призвал немедленно созывать Совбез ООН по вопросу террористической деятельности киевского бандеровского режима на территории РФ.

Государство должно принять срочные меры по предотвращению обстрелов ЗАЭС Киевом, а также предупредить возможные биологические и бактериологические атаки ВСУ опасных для всей Европы.

"Ужасное преступление нельзя не использовать как повод для подтверждения всемирной опасности киевского режима", — подытожил Сладков.