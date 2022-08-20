Автор проекта WarGonzo, военный корреспондент Семён Пегов сообщил о полном контроле над пригородами ДНР.
Журналист подчеркнул, что Пески взяты!
"Если говорить про Пески серьёзно — без приколов и пропаганды — то в реальности их полностью зачистили только сегодня. Взяли под контроль — это одна история. Она размыта и далеко не всегда определённа… А вот сказать, что Пески наши — на 100 процентов — мы можем только сегодня. С этого дня там нет ни одного живого украинского солдата. Теперь это факт. Спасибо "Сомали". Красавцы. Подробности позже", — отметил военкор.
Ранее Пегов сообщал, что союзные силы к юго-востоку от Изюма атаковали позиции ВСУ. На северском направлении проводились штурмовые действия под Ивано-Дарьевкой.
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