Автор проекта WarGonzo, военный корреспондент Семён Пегов сообщил о полном контроле над пригородами ДНР.

Журналист подчеркнул, что Пески взяты!

"Если говорить про Пески серьёзно — без приколов и пропаганды — то в реальности их полностью зачистили только сегодня. Взяли под контроль — это одна история. Она размыта и далеко не всегда определённа… А вот сказать, что Пески наши — на 100 процентов — мы можем только сегодня. С этого дня там нет ни одного живого украинского солдата. Теперь это факт. Спасибо "Сомали". Красавцы. Подробности позже", — отметил военкор.