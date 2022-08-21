Алёхин о заманивании ВСУ в котёл в Бахмуте, Соледаре и Северске: берём высоты

Российские войска занимают высоты и параллельно устанавливают контроль над населёнными пунктами, окружающими города Бахмут, Северск и Соледар. Об этом рассказал полковник запаса Геннадий Алёхин.

Такая тактика, по словам эксперта, даст возможность быстрее заманить противника в котёл, при этом позволяя ему покинуть пределы городов.

"Тактика уже прорисовывается, мы берем высоты и населенные пункты вокруг Бахмута, Соледара и Северска, чтобы, с одной стороны, легче было противника заманивать в котел, а, с другой стороны, дать ему возможность выйти из городов, чтобы накрыть нашей артиллерией и авиацией", — объяснил Алёхин в разговоре с "Украиной.ру".

Эксперт добавил, что хоть ситуация на фронте складывается по-разному, такая тактика, подразумевающая методичное наступление на противника со всех сторон, является самой грамотной.