Алехин: Оборона ВСУ в Донбассе и Харькове трещит по швам

Союзные силы выбивают самые боеспособные части ВСУ, нацбатов и наёмников на линии в районе Славянска, Краматорска и Харькова.

Поэтому будет намного проще вести боевые действия в окрестностях Харькова и самом городе, чем окружать и штурмовать его. Такое мнение высказал полковник запаса, военный обозреватель Геннадий Алёхин.

Эксперт отметил в интервью "Украине.ру", что успехи российских военных в Харьковской области, в том числе на границе региона с Донецкой областью, признал даже Институт изучения войны США.

"Наконец-то американские аналитики сказали всю правду. Судя по сводкам с фронта, по информации Минобороны РФ и по признаниям самих украинцев, севернее и северо-восточнее Харькова успешно действуют наши разведывательные подразделения и подразделения спецназа", — заявил собеседник издания.

По словам офицера, сейчас снова участились случаи массовой сдачи в плен бойцов ВСУ. Это говорит о том, что Украина потеряла инициативу, на некоторых направлениях ВСУ уже не могут держать фронт. Так, он трещит по швам по линии Бахмут-Соледар-Северск-Краматорск-Славянск, заключил Алёхин.

Ранее военный историк Евгений Норин заявил, что если Россия не разгромит ВСУ быстро, Центральная Украина превратится в Сирию.