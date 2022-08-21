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Килинкаров: США перешли все грани — осталось перенести угрозу под их двери

Силовые структуры

США могут "перестать нагнетать" лишь тогда, когда начнут умирать их солдаты или когда сам Вашингтон подвергнётся нападению. Ставки подняли до небес и все карты разыграны.

Килинкаров: США перешли все грани — осталось перенести угрозу под их двери

Об этом сообщил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

"Если Украина проиграет, США утопят её оружием… Даже если они вдруг решат, что Украина может победить, оружия будет больше. Они в любом случае предоставят оружие... Так и будет", — отметил бывший нардеп.

От отметил, что чем дольше затягивается СВО, тем больше Вашингтон будет стремиться к эскалации. Потеря Киева или Евросоюза не имеет значения для Белого дома. У Штатов есть глобальная задача. Россия не должна питать иллюзий, что Вашингтон остановится. Если он почувствует, что появилась непосредственная угроза американцам, Штаты нажмут на тормоза, убеждён экс-нардеп.

"США перешли все границы, оставив России только один способ остановить их: поставить угрозу под их дверь”, — подчеркнул Килинкаров.

Вероятно, что благодаря быстрой СВО, большого противостояния можно было бы избежать. Вашингтон не сразу поднял ставки, но сегодня, даже если Киев выкинет белый флаг, Америка направит в Незалежную контингент альянса НАТО, как когда-то предсказывали на Западе.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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