Акопов: ядерное оружие обеспечит победу РФ на Украине

Сценарий развития событий в СВО — перехода к ядерной войне — стали обсуждать на фоне продолжающихся ударов ВСУ по Запорожской АЭС.

Пропаганда Запада долго запугивала общественность "ядерной дубинкой РФ”, сообщает РИА Новости.

Данный миф продвигали как оправдание русофобской политики и поставок оружия киевскому режиму. Но в последнее время растёт количество людей, опасающихся, что события на Украине перерастут в ядерную войну.

Один из самых влиятельных аналитиков США Джон Миршаймер предсказал дальнейший ход событий на Украине. По его словам, ситуация там крайне опасная и всё даже может закончиться применением ядерного оружия.

Как отмечает аналитик РИА Новости Петр Акопов, этот вариант американского аналитика выглядит явно искусственным — якобы конфликт "зайдет в затяжной тупик”, будет "дорого обходиться РФ” и "Москва пойдёт на ядерную эскалацию”.

"Выходит, что Россия может применить ядерное оружие просто от усталости — битва не выиграна, так почему бы не сбросить ядерные бомбы? Это было бы абсурдно — если бы не столь опасные последствия”, — пишет Акопов.

По его словам, ядерное оружие может и помогло бы РФ восстановить национальное единство, но не для применения, а как стратегическое средство сдерживания.

Именно наличие этого оружия обеспечит Москве победу в СВО, ибо, являясь сдерживающим фактором, не даст возможности НАТО вмешаться.