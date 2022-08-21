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Mirror: наёмник из Британии попал в плен из-за некомпетентности командования ВСУ

Силовые структуры

Наёмник из Великобритании Эндрю Хилл, который воевал на Украине, оказался в плену у российских военных из-за некомпетентности командования ВСУ. Об этом пишет издание Mirror. Перевод материала представила "ПолитРоссия".

Mirror: наёмник из Британии попал в плен из-за некомпетентности командования ВСУ

Журналистка Рэйчел Хейган напомнила в статье, что Хилл был задержан в апреле текущего года. По её словам, подробности взятия гражданина Великобритании в плен появились совсем недавно. Ими поделился его коллега — американский наёмник.

"Британский боец в украинском иностранном легионе попал в плен из-за некомпетентности командира", — пишет Хейган.

По словам американца, отряд иностранных наёмников действовал в районе Николаева. Военные российской армии обнаружили противника и открыли огонь по его позициям.

В этот время украинские военные, находившиеся позади иностранцев, стали отступать и бросили отряд удерживать линию фронта в одиночку. Из-за этого наёмники понесли существенные потери.

Они отступили, однако вскоре был отдан приказ — снова занять оставленные позиции. Иностранцы ответили своему командиру, что позиции были обнаружены военными армии России, и возвращаться туда не имеет смысла.

Командование однако ничего не хотело слышать об этом и бросило в бой вторую группу наёмников, которая не смогла удержать позиции так же, как и первая.

Итогом стала ликвидация четверых бойцов из отряда, а один попал в плен. Им и оказался британец Эндрю Хилл, пояснила автор статьи.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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