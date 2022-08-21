Опубликованы кадры работы ТОС-1А "Солнцепёк" в районе посёлка Пески в Донбассе

Ранее в Минобороны России заявили, что в ходе специальной военной операции (СВО) посёлок Пески перешёл под контроль союзных сил. В Сети появились кадры работы российской тяжёлой огнемётной системы (ТОС-1А) "Солнцепёк". Огонь корректировали бойцы штурмового батальона "Сомали".

Военные корреспонденты отмечали, что после применения ТОС дальнейшее освобождение населённого пункта стало "делом техники". Основная задача была выполнена: союзные войска России и Народной милиции прорвали линию фронта и начали оттеснять боевиков ВСУ от Донецка.