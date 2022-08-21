Baijiahao: США и НАТО получили плохие новости от Шойгу

США и возглавляемый ими блок НАТО в разгар геополитической борьбы с Россией получили плохие новости от главы Минобороны РФ. Так считают аналитики издания Baijiahao.
Китайские журналисты напомнили, что, введя антироссийские санкции, страны Запада сами получили массу проблем из-за возникшего дефицита энергоносителей. Чего "американские стратеги" никак не ожидали. Равно как и отказа многих стран мира присоединиться к давлению на Россию.
И совсем уж неожиданной для них стала новость, озвученная Сергеем Шойгу.
"Россия за время своей спецоперации трижды испрользовала гиперзвуковую ракету "Кинжал" — уникальное оружие, против которого бессильны все западные ПВО, — пишет Baijiahao. — И сообщение главы российского оборонного ведомства о том, что в стране начался и полным ходом идет серийный выпуск этих ракет, стало для Штатов очень плохой новостью".
Авторы Baijiahao отмечают, что гиперзвуковое оружие, имеющееся на вооружении России — это "сильный козырь Москвы".
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