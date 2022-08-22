Комвзвода 128-й бригады ТРО посетовал на беспредел: неделю на подножном корме

Командир взвода 128-й бригады ТРО Днепра Андрей Денисенко пожаловался на беспредел по линиям фронта. По его словам, батальоны, которые дислоцировались в полном составе, по приказу командования ВСУ "разорвали и разбросали".

Кроме того, по словам украинского комвзвода, неделю бойцы теробороны были без связи и жили на "подножном корме".

"За последние сутки в двух взводах моего подразделения ТРО 12 бойцов с контузиями разной степени тяжести. За предыдущую неделю было всего один", — написал украинский военный в своих соцсетях. — Более недели продержались без связи, снабжения, бронетехники, с минимальной огневой поддержкой, на подножном корме и энтузиазме".

По его мнению, виной всему неслаженные решения в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.