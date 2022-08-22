Штаб обороны ДНР: два человека погибли, 19 ранены при обстрелах со стороны ВСУ

За прошедшие сутки два человека погибли в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

По информации ведомства, 19 мирных жителей получили ранения во время атак украинской армии. Отмечается, что один из пострадавших наступил на запрещённую противопехотную мину ПФМ-1, оставленную ВСУ в ДНР.

"С 08:00 21 августа до 08:00 22 августа в результате обстрелов Вооружённых формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека, ещё 19 получили ранения", — подтвердили в штабе.

Ранее военкор Андрей Коц назвал "самым горячим" участком спецоперации окраину Донецка, где расположена интернациональная бригада "Пятнашка". Он пояснил, что ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары в этом регионе, однако российские военные продолжают удерживать позиции.