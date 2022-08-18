Военный корреспондент Андрей Коц заявил, что "самым горячим" участком специальной военной операции (СВО) на Украине является окраина Донецка, где расположена интернациональная бригада "Пятнашка". Он отметил, что в этом регионе регулярно наносятся артиллерийские удары ВСУ, однако бойцы удерживают свои позиции.
"Формально часть находится в тылу — на окраине Донецка. На самом деле она вполне доступна для вэсэушников, вооружённых западной артиллерией. Здесь это понимают: во дворе, задрав четыре ствола в небо, замерла зенитная самоходная установка "Шилка"", — уточнил военкор в своём репортаже для РИА Новости.
Коц заявил, что в последнее время самые тяжёлые боевые действие ведутся именно здесь. Также военкор подчеркнул, что в ходе СВО намечается перелом: союзные силы получили плацдарм для наступления на Авдеевку с юга.
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