Военкор Коц назвал окраину Донецка "самым горячим" участком СВО на Украине

Военный корреспондент Андрей Коц заявил, что "самым горячим" участком специальной военной операции (СВО) на Украине является окраина Донецка, где расположена интернациональная бригада "Пятнашка". Он отметил, что в этом регионе регулярно наносятся артиллерийские удары ВСУ, однако бойцы удерживают свои позиции.

"Формально часть находится в тылу — на окраине Донецка. На самом деле она вполне доступна для вэсэушников, вооружённых западной артиллерией. Здесь это понимают: во дворе, задрав четыре ствола в небо, замерла зенитная самоходная установка "Шилка"", — уточнил военкор в своём репортаже для РИА Новости.

Коц заявил, что в последнее время самые тяжёлые боевые действие ведутся именно здесь. Также военкор подчеркнул, что в ходе СВО намечается перелом: союзные силы получили плацдарм для наступления на Авдеевку с юга.