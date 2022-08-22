Defence24: польские тепловизоры помогут Украине "победить русских"

Поставка Западом приборов ночного видения Украине поможет сделать ночь "кошмаром для российских войск". В этом уверено польское издание Defence24.

По мнению автора статьи, практически все армии мира в настоящее время испытывают проблемы с достаточным обеспечением тепловизорами. И это касается как российской армии, так и вооружённых сил Украины.

Однако Запад может передать Украине большое количество приборов ночного видения, и тогда ночь превратится в основное время суток для операций ВСУ, заметил польский журналист.

Автор публикации признаёт, что ВСУ испытывают большие потребности в такой технике. И предполагает, что если удастся их покрыть, то армия России "окажется слепой" перед бойцами украинской армии, действующими ночью.

Далее издание начинает расхваливать приборы ночного видения одной из польских фирм и призывает наладить их поставки Киеву.