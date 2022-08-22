Морские пехотинцы РФ приступили к бою на подступах к Угледару

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота ведут бой на окраине Угледара.

Об этом сообщил телеканал "Звезда”.

Бойцы ВС РФ также оценили моральный дух националистов.

"Они в отчаянии… почти каждый день ждут приказ отступить. Уйти с этих позиций. Но их там не жалеют”, — заявил комвзвода морпехов.

Цель бронетанкового взвода — огневая поддержка передовых штурмовых групп и снабжение боеприпасами и продовольствием.

По информации, за последние несколько дней гвардейцы морской пехоты уничтожили свыше двухсот бандеровцев, несколько вражеских позиций и минометных групп.