Морские пехотинцы Тихоокеанского флота ведут бой на окраине Угледара.
Об этом сообщил телеканал "Звезда”.
Бойцы ВС РФ также оценили моральный дух националистов.
"Они в отчаянии… почти каждый день ждут приказ отступить. Уйти с этих позиций. Но их там не жалеют”, — заявил комвзвода морпехов.
Цель бронетанкового взвода — огневая поддержка передовых штурмовых групп и снабжение боеприпасами и продовольствием.
По информации, за последние несколько дней гвардейцы морской пехоты уничтожили свыше двухсот бандеровцев, несколько вражеских позиций и минометных групп.
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