В пока ещё украинском Славянске жители избили своего мэра

Принудительная эвакуация в Славянске обернулась против "гауляйтера" Вадима Ляха. "Благодарные" граждане, вывезенные в чистое поле и брошенные там, вернулись в город и избили мэра.

Об этом сообщила финская журналистка, работающая в Украине Оксана Челышева.

Она отметила, что эвакуация из Славянска проводилась принудительно: от домов были отрезаны все коммуникации — электроэнергия, вода и газ. Сейчас они даже обстреливают улицы по ночам.

"Стреляют из одного угла города в другой — утром мэр делает селфи на фоне разрушений и вещает "место снова под вражеской атакой”, призывая людей как можно скорее покинуть город и уехать в безопасные районы Украины. Утром на площади перед горисполкомом всех ждали автобусы — в Ровно, Корсунь или другие места”, — рассказывает правозащитница.

В этот раз вместо того, чтобы отвезти людей в палаточный лагерь под Днепропетровском, их просто высадили в поле. Некоторые пешком, а некоторые на поезде добрались до областного центра, а оттуда уже обратно домой.

"Передохнули, собрались с мыслями и пошли к мэру. Ну, они его побили”, — цитирует журналистка очевидцев.

Киев сейчас проводит принудительную зачистку территории Донецкой области, ещё не освобождённой российской армией. Большинство не хотят уезжать, поскольку пустующие дома сразу разграбят мародеры, а затем в них будут организованы огневые точки.