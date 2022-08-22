Леонков: воздушные бои всегда заканчивались в пользу русских лётчиков

Использование ВКС РФ в спецоперации зависит от поставленных задач. И все боевые задачи выполнены на 100 процентов, сообщил редактор журнала "Арсенал Отечества” Алексей Леонков.

По его словам, Россия использовала авиацию "эффективно и по плану".

Даже, когда у ВСУ еще было много систем ПВО и своих самолётов, то и тогда наши пилоты действовали эффективно, подчеркнул аналитик.

"Если посмотреть на статистику, то воздушные сражения всегда заканчивались в пользу наших летчиков. Противник терял самолеты, потому что украинские пилоты менее квалифицированы, чем наши… Если посмотреть статистику, сколько сбили ВВС и сколько сбили подразделения ПВО, то 60 процентов сбили подразделения ПВО и 40 процентов — ВВС”, — отметил в беседе с изданием "Украина.ру" обозреватель.

Он уверен, что российская армия старается максимально снизить потери ВКС РФ, однако полностью исключить , конечно, нереально.