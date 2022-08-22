Арестович объявил о начале операции ВСУ по "освобождению" Крыма

Хоть все последние атаки на полуостров Крым были отбиты российскими средствами ПВО, но русским нанесён колоссальный психологический удар.

Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в очередной беседе со сбежавшим в Литву экс-адвокатом Марком Фейгиным*.

"Мы не поразили ни вчера, ни сегодня существенного там. К сожалению", — признает националист.

Но он убеждён, что эти удары от ВСУ являются чуть ли не разведкой боем по началу операции по "освобождению" Крыма.

"Все эти мероприятия ведут разведку, вскрывают систему ПВО, охраны, обороны всех этих городов. Эти данные, конечно же, будут использованы... Надо понимать, что в каком-то смысле операция по освобождению Крыма началась. Помните сколько споров было — "Возможно ли освободить Крым?". Да вот, уже освобождаем", — уверяет своих подписчиков пропагандист.

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