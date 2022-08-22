Стремоусов: Киев может пойти на провокации в День независимости Украины

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов не исключил провокаций со стороны киевского режима в День независимости Украины, который отмечается 24 августа.

В интервью ТАСС он отметил, что Украина будет праздновать 30 лет независимости "от здравого рассудка".

"Ожидать пакостей можно. Но у нас работает система безопасности", — сказал Стремоусов.

Замглавы ВГА подчеркнул: власти региона не планируют делать поспешных заявлений на высоком уровне в преддверии "непонятного праздника". Он выразил надежду на то, что 24 августа в Херсонской области обойдётся без терактов, однако допустил возможность такого сценария.

Как пояснил Стремоусов, агрессивное поведение Киева ещё раз будет свидетельствовать о том, что националисты способны провоцировать лишь взрывы, ненависть и смерть. Это их фактически террористическая модель поведения, заключил представитель ВГА.