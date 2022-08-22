Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов не исключил провокаций со стороны киевского режима в День независимости Украины, который отмечается 24 августа.
В интервью ТАСС он отметил, что Украина будет праздновать 30 лет независимости "от здравого рассудка".
"Ожидать пакостей можно. Но у нас работает система безопасности", — сказал Стремоусов.
Замглавы ВГА подчеркнул: власти региона не планируют делать поспешных заявлений на высоком уровне в преддверии "непонятного праздника". Он выразил надежду на то, что 24 августа в Херсонской области обойдётся без терактов, однако допустил возможность такого сценария.
Как пояснил Стремоусов, агрессивное поведение Киева ещё раз будет свидетельствовать о том, что националисты способны провоцировать лишь взрывы, ненависть и смерть. Это их фактически террористическая модель поведения, заключил представитель ВГА.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.