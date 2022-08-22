Зеленский пригрозил "последней чертой" в переговорах с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия начнёт судебный процесс над украинскими военными, это станет для Киева "последней чертой" в контексте переговоров между странами.

Как подчеркнул Зеленский в своём обращении, трибунал над пленными боевиками ВСУ в ДНР может стать последней чертой для отказа от переговоров с Москвой.

"Если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договорённостей, всех международных правил, если будут злоупотребления… Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны", — заявил глава Незалежной.

Зеленский пригрозил, что в случае суда над военнопленными армии ВСУ, Киев обещает отреагировать "быстро и однозначно".