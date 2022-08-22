России не хватает в Донбассе живой силы, поэтому союзные силы не смогут добиться территориальных завоеваний в ближайшие месяцы и достичь оперативных успехов на Украине. Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW) и британской разведки, сообщает издание "Страна".
"Российские наступательные операции на востоке Украины, вероятно, исчерпали ограниченный импульс, который они набрали в конце июля, и, вероятно, достигли своей кульминации", — предположили западные эксперты.
Аналитики из ISW считают, что военные РФ демонстрируют неспособность превращать небольшие тактические успехи в оперативные, что, вероятно, помешает России добиться значительного территориального продвижения в ближайшие месяцы.
В британской разведке также заявляют, что РФ всё больше пытается мотивировать дополнительные силы для усиления регулярных войск, чтобы решить проблему нехватки людей.
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