Арестович объяснил, что наступать некому: "Россия выбивает кадровиков"

ВСУ катастрофически не хватает подготовленного личного состава.

Об этом сообщил внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Отсутствие подготовленной пехоты. У нас есть резервы, но многие резервные соединения созданы из людей, которые практически не держали в руках оружие и не умеют воевать. Их сейчас прокручивают через бои, чтобы они набрались опыта, но это опыт в лучшем случае в обороне. А опыт в наступлении — это в 5 раз сложнее, чем оборона", — в интервью экс-адвокату Марку Фейгину* рассказал пропагандист.

По его словам, не каждая кадровая часть потянет наступление, а профессиональные солдаты почти все ликвидированы. Россия ставит целью выбивать кадровиков, чтобы националистам не на кого было бы опереться, сетует Арестович.

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