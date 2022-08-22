Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили в Херсонской области 13 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе восемь снарядов HIMARS.
В пресс-службе Минобороны России журналистам сообщили, что все снаряды были уничтожены в воздухе неподалёку от населённого пункта Каховка.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули: российские средства ПВО сбили пять беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) возле населённых пунктов Егоровка, Благодатное, Степное (ДНР), Чкалово (Херсонская область) и Двуречное (Харьковская область).
Ранее стало известно, что на территории Луганской Народной Республики сотрудники Росгвардии нашли 12 схронов с большим количеством оружия и боеприпасов ВСУ. В тайниках находились авиационные бомбы, переносной зенитный ракетный комплекс "Игла", гранатомёты, мины иностранного производства, снаряды к орудию МТ-12 "Рапира", боеприпасы к стрелковому оружию, взрывчатые вещества.
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