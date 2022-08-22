Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Минобороны: системы ПВО уничтожили восемь снарядов Himars в Херсонской области
ВС России уничтожили в Запорожской и Николаевской областях 80 украинских военных
Двое маленьких детей ночью прыгнули с третьего этажа в Челябинске
Солиста Pink Floyd внесли в базу украинского сайта "Миротворец"
Губерниев пошутил над ошибкой Бузовой: "Моя-то подруга продолжает лепить!"
Польша оказала Украине помощь на сумму 3,7 миллиарда долларов
Министр энергетики Омской области Антон Гаак лишился своего поста
Чалый: обстрелы ЗАЭС российским войсками — чушь
Цены на газ в Европе достигли 3000 долларов за тысячу кубометров

Росгвардейцы нашли в ЛНР 12 схронов с большим количеством оружия ВСУ

Силовые структуры

На территории Луганской Народной Республики росгвардейцы обнаружили 12 схронов с большим количеством оружия и боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы нашли в ЛНР 12 схронов с большим количеством оружия ВСУ

В Росгвардии перечислили технику и боеприпасы, найденные российскими силовиками в ЛНР:

  • Авиационные бомбы;
  • Несколько ракет для противотанкового комплекса "Конкурс";
  • Переносной зенитный ракетный комплекс "Игла";
  • Гранатомёты и выстрелы к ним;
  • Мины иностранного производства;
  • 29 снарядов к орудию МТ-12 "Рапира";
  • 40 снарядов для реактивных систем залпового огня "Град";
  • Почти 400 снарядов и боеприпасов для крупнокалиберного стрелкового оружия;
  • Порядка 50 мин и свыше 100 ручных гранат;
  • Более 25 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию разного калибра;
  • Взрывчатые вещества.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, росгвардейцы во время разведывательно-поисковой работы всего за сутки нашли 12 украинских схронов с вооружением и боеприпасами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Арестович объяснил, что Украине нужно закончить боевые действия до зимы

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.

Арестович объяснил, что Украине нужно закончить боевые действия до зимы
Зрители покинули концерт группы "Сплин" после заявлений солиста со сцены
Общество
Зрители покинули концерт группы "Сплин" после заявлений солиста со сцены
Происшествия
Холмогоров: США руками украинцев ударили по центру принятия решений в России
Мир. Новости мира
American Thinker: поведение Байдена обернулось "чудовищной" катастрофой для США
Любовь Степушова Путин едет: на Западе замерли перед саммитом G-20 Любовь Степушова Ольга Лебедева Гаджеты на Android не падут жертвами кибервойны Ольга Лебедева Сергей Лебедев Польша засматривается на Львов: порвут ли Украину на британский флаг Сергей Лебедев
Силовые структуры
ВС РФ освободили Благодатное и получили возможность наступать на Николаев
Общество
Симоньян об убитой дочери Дугина: "Мало кого так боялись атлантические французы"
Политолог Михайлов: ВС РФ готовят контрнаступление на позиции ВСУ
Силовые структуры
Политолог Михайлов: ВС РФ готовят контрнаступление на позиции ВСУ
Последние материалы
Польша оказала Украине помощь на сумму 3,7 миллиарда долларов
Министр энергетики Омской области Антон Гаак лишился своего поста
Чалый: обстрелы ЗАЭС российским войсками — чушь
Цены на газ в Европе достигли 3000 долларов за тысячу кубометров
Минобороны Украины: наступление на Херсон заключается в истощении сил ВС РФ
В Ульяновской области ввели режим ЧС из-за ДТП, в котором погибли 16 человек
На Сахалине заработает первая очередь тепличного комплекса в 2023 году
Die Welt*: призыв Зеленского о запрете въезда для россиян в ЕС расколол Запад
Уже осенью Германию ждут протесты из-за роста цен и наплыва беженцев
Омичка отдала сбережения мошенникам, представившимся её родственниками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников