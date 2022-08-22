Росгвардейцы нашли в ЛНР 12 схронов с большим количеством оружия ВСУ

На территории Луганской Народной Республики росгвардейцы обнаружили 12 схронов с большим количеством оружия и боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Росгвардии перечислили технику и боеприпасы, найденные российскими силовиками в ЛНР:

Авиационные бомбы;

Несколько ракет для противотанкового комплекса "Конкурс";

Переносной зенитный ракетный комплекс "Игла";

Гранатомёты и выстрелы к ним;

Мины иностранного производства;

29 снарядов к орудию МТ-12 "Рапира";

40 снарядов для реактивных систем залпового огня "Град";

Почти 400 снарядов и боеприпасов для крупнокалиберного стрелкового оружия;

Порядка 50 мин и свыше 100 ручных гранат;

Более 25 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию разного калибра;

Взрывчатые вещества.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, росгвардейцы во время разведывательно-поисковой работы всего за сутки нашли 12 украинских схронов с вооружением и боеприпасами.