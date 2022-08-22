На территории Луганской Народной Республики росгвардейцы обнаружили 12 схронов с большим количеством оружия и боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Росгвардии перечислили технику и боеприпасы, найденные российскими силовиками в ЛНР:
Как пояснили в пресс-службе ведомства, росгвардейцы во время разведывательно-поисковой работы всего за сутки нашли 12 украинских схронов с вооружением и боеприпасами.
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