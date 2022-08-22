Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что нигде не работает.
Правда, он признался, что числится "тайным советником" администрации Владимира Зеленского.
"Правду ответить? Я нигде не работаю. Есть три категории советников в офисе президента: советник главы офиса, советник президента и советник офиса. Я советник офиса. Таких меньше всего, мы очень тайные. Действительный статский тайный советник", — в эфире украинского телеканала 1+1 заявил "тайный советник".
Ранее сообщалось, что в списке из 46 штатных и внештатных советников украинского президента Арестовича не было. Сам "советник" объяснил это непрофессионализмом журналистов Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.