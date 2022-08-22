Арестович: нигде не работаю, числюсь "редким" тайным советником

Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что нигде не работает.

Правда, он признался, что числится "тайным советником" администрации Владимира Зеленского.

"Правду ответить? Я нигде не работаю. Есть три категории советников в офисе президента: советник главы офиса, советник президента и советник офиса. Я советник офиса. Таких меньше всего, мы очень тайные. Действительный статский тайный советник", — в эфире украинского телеканала 1+1 заявил "тайный советник".

Ранее сообщалось, что в списке из 46 штатных и внештатных советников украинского президента Арестовича не было. Сам "советник" объяснил это непрофессионализмом журналистов Украины.