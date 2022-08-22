Украинские боевики нанесли удары по Антоновскому мосту, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате обстрела пострадали 15 человек, которые являются сотрудниками ремонтной бригады, передаёт РИА Новости.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.