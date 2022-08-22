Украинские войска обстреляли Антоновский мост из РСЗО HIMARS

Украинские боевики нанесли удары по Антоновскому мосту, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате обстрела пострадали 15 человек, которые являются сотрудниками ремонтной бригады, передаёт РИА Новости.