Рожин: серьёзного продвижения в Авдеевке пока нет

Военный эксперт Борис Рожин рассказал, как развивается ситуация в Авдеевке и прилегающих к населённому пункту районах.

Союзные войска при помощи артиллерии идут вперёд в районе контролируемых Киевом посёлков Водяное и Первомайское. Когда российские военные смогут захватить Водяное, они получат возможность выйти к трассе Орловка-Авдеевка, добавил эксперт.

А полноценное, серьёзное наступление на эти посёлки можно будет начать, как только район вокруг города Пески будет устойчиво контролироваться ВС РФ.

Что касается Авдеевки, никакого штурма этого населённого пункта сейчас не происходит, отметил эксперт.

"Штурм Авдеевки сейчас не идёт. Есть бои в промзоне, бои к северу от Авдеевки, но сам посёлок ещё никто не штурмует", — рассказал Рожин в беседе с "Украиной.ру".

Значительного продвижения в Авдеевке пока не происходит, боевые действия там пока ограничиваются позиционными боями в городской промзоне и в северной части населённого пункта, добавил Рожин.