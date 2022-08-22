На данный момент в Авдеевке остаётся более двух тысяч мирных жителей. Об этом заявил глава военной администрации города Виталий Барабаш. Сам мэр не может эвакуироваться из города.
"У меня тоже трое детей, и если со мной что-то случится, что будут делать мои дети?", — недоумевает он.
По его словам, некоторым людям больше некуда идти, многие были вынуждены вернуться обратно.
"Я не могу отрицать, что многие жители города ждут прихода России", — отметил Барабаш в интервью Politico.
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