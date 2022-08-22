Politico: мэр Авдеевки Барабаш признал, что горожане ждут русских

На данный момент в Авдеевке остаётся более двух тысяч мирных жителей. Об этом заявил глава военной администрации города Виталий Барабаш. Сам мэр не может эвакуироваться из города.

"У меня тоже трое детей, и если со мной что-то случится, что будут делать мои дети?", — недоумевает он.

По его словам, некоторым людям больше некуда идти, многие были вынуждены вернуться обратно.

"Я не могу отрицать, что многие жители города ждут прихода России", — отметил Барабаш в интервью Politico.