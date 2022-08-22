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Подоляка: Запад требует от Зеленского наступления, иначе он его спишет

Силовые структуры

Владимир Зеленский поставил главкому ВСУ Валерию Залужному задачу готовить какое-то новое контрнаступление, пока ещё непонятно где. Такая новость появилась в украинских пабликах. Свой комментарий по этому поводу дал журналист и блогер Юрий Подоляка.

Подоляка: Запад требует от Зеленского наступления, иначе он его спишет

Киевский режим ставит "крест" на Донбассе, а тяжёлое вооружение массово готовят для наступления на Херсонско-Мелитопольском и Харьковском направлениях. Об этом сообщили авторы одного из украинских политических Telegram-каналов со ссылкой на источники в администрации президента Украины.

По словам источника, планируется создать "ударный кулак" и отбить большой кусок территории и крупный населённый пункт, удержав его минимум на протяжении месяца или двух.

"Запад поставил кулуарно ультиматум: или удачное наступление, или вы нам неинтересны. Денег уже не дают, всё заморозили", — пишут тг-аналитики.

Они считают, что наступление ВСУ должно быть произведено в ближайшие два месяца. Иначе Запад может перестать верить в то, что Киев вообще способен сопротивляться России, и может прекратить военную и экономическую помощь.

А для киевского режима, в ситуации, в которой он оказался, это станет началом его агонии, заметил Подоляка.

"Для режима Зеленского наступает момент истины. Запад уже устал ждать, и он требует подтверждения возможности ВСУ к сопротивлению. А если Киев их не покажет, то это может иметь для него на фронте самые печальные последствия уже этой зимой", — заключил эксперт.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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