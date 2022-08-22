Минобороны Украины: наступление на Херсон заключается в истощении сил ВС РФ

Командование ВСУ заявило, что контрнаступление украинских сил в Херсонской области продолжается. Заключается оно в том, чтобы истощить силы российских военных.

"Мы системно и методично проводим те же действия, которые называются контрнаступательными. Если все ожидали, что это будет подъём войска и маршевый проход по степям Херсонщины, то это зря", — заявила глава пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По её словам, в условиях современной войны контрнаступление выглядит иначе. И это в основном истощение сил противника, чем и занимаются ВСУ.

Это уничтожение складов с боеприпасами, командных пунктов, удары по опорным пунктам и местам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, объяснила Гуменюк.

Ранее американские и британские военные аналитики высказали мнение, что ВС РФ не хватает живой силы для дальнейшего продвижения в Донбассе.