Командование ВСУ заявило, что контрнаступление украинских сил в Херсонской области продолжается. Заключается оно в том, чтобы истощить силы российских военных.
"Мы системно и методично проводим те же действия, которые называются контрнаступательными. Если все ожидали, что это будет подъём войска и маршевый проход по степям Херсонщины, то это зря", — заявила глава пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
По её словам, в условиях современной войны контрнаступление выглядит иначе. И это в основном истощение сил противника, чем и занимаются ВСУ.
Это уничтожение складов с боеприпасами, командных пунктов, удары по опорным пунктам и местам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, объяснила Гуменюк.
Ранее американские и британские военные аналитики высказали мнение, что ВС РФ не хватает живой силы для дальнейшего продвижения в Донбассе.
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