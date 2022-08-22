В Европе раскрыли, кто управляет Зеленским: США, ФРГ и Франция

США, ФРГ и Франция решают, что должен вещать людям президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обозревателя Кристофа Шлица.

"Несмотря на все публичные заявления о праве Киева на самоопределение, Джо Байден, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон решают, что будет делать Зеленский, потому что без финансовой и военной помощи Запада Украина была бы совершенно беспомощна", — отметил журналист.

По его словам, у Запада нет стратегии по СВО: США склоняются к дальнейшим поставкам оружия, а Франция и ФРГ хотят подтолкнуть Украину к переговорам с РФ. Такая неопределенность только усугубляет обстановку на Западе, где растёт недовольство санкциями, бесполезных для России, подытожил эксперт.