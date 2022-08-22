Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным погибшей Дарьи Дугиной.
Он подчеркнул что виновные будут найдены и понесут наказание. Также он направил телеграмму родителям девушки.
"Примите мои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью вашей дочери Дарьи. Потрясен этим чудовищным преступлением", — заявил зампред Совбеза России.
В РФ Дарью знали и ценили как яркого и честного человека, талантливого журналиста и учёного, подытожил Медведев.
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