Медведев: Виновные в гибели Дугиной будут найдены и наказаны

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным погибшей Дарьи Дугиной.

Он подчеркнул что виновные будут найдены и понесут наказание. Также он направил телеграмму родителям девушки.

"Примите мои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью вашей дочери Дарьи. Потрясен этим чудовищным преступлением", — заявил зампред Совбеза России.

В РФ Дарью знали и ценили как яркого и честного человека, талантливого журналиста и учёного, подытожил Медведев.