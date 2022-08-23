НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен. Такое мнение высказал военный историк Юрий Кнутов. Он в беседе с "Царьградом" предрёк новый виток эскалации.
По словам эксперта, в среде британских и американских военных действительно есть настроения, которые озвучил офицер Пол Карни, призвав сослуживцев готовить родных к скорой отправке на Украину.
В США сейчас всё больше обсуждают вопрос отправки сухопутных войск и ВВС на Украину, то есть НАТО втягивается в конфликт всё больше, идёт эскалация, пояснил Кнутов.
Собеседник издания предположил, что это может привести к тому, что НАТО окажется напрямую вовлечено в боевые действия.
"Пока в основном "пушечным мясом" являются ВСУ. Но, к сожалению, может так получиться, что к ним присоединятся и военные НАТО, уже официально. Прозвучали высказывания, что, если на Запорожской АЭС произойдёт катастрофа, виновата в ней якобы будет Россия. Это и станет основанием для того, чтобы начать открытое вмешательство НАТО в военный конфликт", — считает историк.
По мнению эксперта, к этому готовы не все страны. Он считает, что на это не пойдут Германия, Франция и Италия, которые выступят против участия альянса в конфликте.
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