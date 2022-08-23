Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
NYT: ООН столкнулась с рекордной нехваткой средств из-за украинского конфликта
NYT: Трамп хранил более 300 секретных документов в своём поместье Мар-а-Лаго
Депутат Рады Разумков: Киев должен воровать газ, который РФ поставляет в Европу
Арестович призвал забыть об ударе по Крымскому мосту: перспектив никаких
Жителей Московского региона 23 августа ожидается жара до 32 градусов
"Кронштадт" разработает эскизный проект скоростного беспилотника "Гром"
В ДНР сообщили, что боевики ВСУ выпустили 11 снарядов по Горловке
Хабаровск не будет праздновать День знаний 1 сентября из-за COVID-19
Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально

Le Figaro: бойцы ВСУ описали бои против ВС РФ в Донбассе как "ад"

Силовые структуры

Журналисты из Франции на условиях анонимности пообщались с военными Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые назвали бои против армии РФ в Донбассе "адом". Об этом пишет издание Le Figaro.

О своём положении рассказали солдаты ВСУ из подконтрольного Киеву Краматорска. Они пожаловались на значительное превосходство артиллерии ВС России.

Как заявил один из бойцов, их позиции подвергались обстрелам от 40 до 60 раз в день, тогда как ответить ВСУ могли только десятью залпами.

Военный также отметил, что поставляемые из-за рубежа французские гаубицы Caesar, американские М-777 или реактивные установки Himars они ни разу не видели. Однако видели много убитых и раненых.

"Мы только что вернулись с двухнедельных боёв. Это ад", — заявил собеседник издания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
American Thinker: поведение Байдена обернулось "чудовищной" катастрофой для США

Склонность президента США Джо Байдена к односторонним действиям уже обернулась "чудовищной" катастрофой. Об этом пишет American Thinker.

American Thinker: поведение Байдена обернулось "чудовищной" катастрофой для США
Экс-спикер Генштаба ВСУ: ситуация сложная — русские давят на Николаев
Силовые структуры
Экс-спикер Генштаба ВСУ: ситуация сложная — русские давят на Николаев
Силовые структуры
ВС РФ освободили Благодатное и получили возможность наступать на Николаев
Общество
Сатановский: исполнителей теракта против Дугиных уже ликвидировали
Любовь Степушова Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве Любовь Степушова Сергей Лебедев Единство и патриотизм: у Вьетнама нужно учиться побеждать Сергей Лебедев Ольга Лебедева СВО на Украине как КТО в Чечне: долго терпим, но ответим Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
The Washington Times: у ВМС США есть враг коварнее, чем Россия и Китай
Мир. Новости мира
NI: "Неважно, кто победит на Украине, Америка уже проиграла"
Арестович объявил о начале операции ВСУ по "освобождению" Крыма
Силовые структуры
Арестович объявил о начале операции ВСУ по "освобождению" Крыма
Последние материалы
Хабаровск не будет праздновать День знаний 1 сентября из-за COVID-19
Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально
Отец подозреваемой в убийстве Дугиной: вроде служила в ВСУ, но не в "Азове"*
Минобороны: ФРГ больше не способна поставлять Киеву оружие со своих складов
Foreign Policy: премьер Венгрии Орбан разругался с лидером Польши из-за Путина
Венгерские аналитики: Евросоюз толкает США и Россию к ядерному Армагеддону
The Paper: встреча Путина и Токаева была серьёзным сигналом для Запада
Офис Зеленского анонсировал документ по гарантиям безопасности для Украины
Politico: США может поставлять больше военной помощи для Украины, но тайно
Киев возмущён заявлением Шольца про НАТО и Путина: врали про открытые двери
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников