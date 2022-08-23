Le Figaro: бойцы ВСУ описали бои против ВС РФ в Донбассе как "ад"

Журналисты из Франции на условиях анонимности пообщались с военными Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые назвали бои против армии РФ в Донбассе "адом". Об этом пишет издание Le Figaro.

О своём положении рассказали солдаты ВСУ из подконтрольного Киеву Краматорска. Они пожаловались на значительное превосходство артиллерии ВС России.

Как заявил один из бойцов, их позиции подвергались обстрелам от 40 до 60 раз в день, тогда как ответить ВСУ могли только десятью залпами.

Военный также отметил, что поставляемые из-за рубежа французские гаубицы Caesar, американские М-777 или реактивные установки Himars они ни разу не видели. Однако видели много убитых и раненых.

"Мы только что вернулись с двухнедельных боёв. Это ад", — заявил собеседник издания.