Главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный неожиданно превысил официальную цифру потерь армии, выступая сегодня на форуме "Защитники. Перекличка". Об этом сообщают военкоры "Русской весны".
Залужный заявил, что потери Украины за полгода боевых действий составляют примерно 9000 убитыми.
Заметим, некоторые эксперты считают, что и эта цифра сильно занижена.
Ранее главком ВСУ признал, что положение украинской армии в Донбассе, особенно в районе Авдеевки и Марьинки, тяжёлое.
Военный обозреватель Михаил Ходарёнок предположил, что ВСУ, отступая из Авдеевки, попадут в "треугольник смерти".
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.