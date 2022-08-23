"Кронштадт" разработает эскизный проект скоростного беспилотника "Гром"

Компания "Кронштадт" заключила госконтракт на разработку эскизного проекта многоцелевого скоростного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Гром".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия, беспилотник "Гром" был впервые продемонстрирован на форуме "Армия — 2020". Этот БПЛА может провоцировать системы противовоздушной обороны (ПВО), а затем уничтожать их с помощью собственных ударных средств. Кроме того, беспилотник способен поражать береговые объекты и корабли.

"У нас есть заключённые госконтракты на разработку эскизного проекта", — сказал представитель компании "Кронштадт" в интервью агентству.

Отмечается, что сотрудники компании также создадут вариант беспилотника, который будет нести управляемые ракеты Х-38 класса "воздух — поверхность".

Помимо этого, в компании подчеркнули: БПЛА "Гром" может управлять десятью многоразовыми скоростными дронами группового использования "Молния", изменяя их задачи и передавая лидерские роли.