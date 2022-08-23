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"Кронштадт" разработает эскизный проект скоростного беспилотника "Гром"

Силовые структуры

Компания "Кронштадт" заключила госконтракт на разработку эскизного проекта многоцелевого скоростного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Гром".

"Кронштадт" разработает эскизный проект скоростного беспилотника "Гром"

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия, беспилотник "Гром" был впервые продемонстрирован на форуме "Армия — 2020". Этот БПЛА может провоцировать системы противовоздушной обороны (ПВО), а затем уничтожать их с помощью собственных ударных средств. Кроме того, беспилотник способен поражать береговые объекты и корабли.

"У нас есть заключённые госконтракты на разработку эскизного проекта", — сказал представитель компании "Кронштадт" в интервью агентству.

Отмечается, что сотрудники компании также создадут вариант беспилотника, который будет нести управляемые ракеты Х-38 класса "воздух — поверхность".

Помимо этого, в компании подчеркнули: БПЛА "Гром" может управлять десятью многоразовыми скоростными дронами группового использования "Молния", изменяя их задачи и передавая лидерские роли.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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