Компания "Кронштадт" заключила госконтракт на разработку эскизного проекта многоцелевого скоростного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Гром".
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия, беспилотник "Гром" был впервые продемонстрирован на форуме "Армия — 2020". Этот БПЛА может провоцировать системы противовоздушной обороны (ПВО), а затем уничтожать их с помощью собственных ударных средств. Кроме того, беспилотник способен поражать береговые объекты и корабли.
"У нас есть заключённые госконтракты на разработку эскизного проекта", — сказал представитель компании "Кронштадт" в интервью агентству.
Отмечается, что сотрудники компании также создадут вариант беспилотника, который будет нести управляемые ракеты Х-38 класса "воздух — поверхность".
Помимо этого, в компании подчеркнули: БПЛА "Гром" может управлять десятью многоразовыми скоростными дронами группового использования "Молния", изменяя их задачи и передавая лидерские роли.
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