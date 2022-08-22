Кедми: более эффективное использование БПЛА поможет завершить СВО

Использование беспилотных аппаратов в спецоперации на Украине чрезвычайно важно.

Об этом сообщил военный эксперт Яков Кедми.

Он отметил, что БПЛА смогут осуществлять разведку, что сильно повлияет на эффективность огневого поражения русскими войсками бандеровских формирований.

При помощи беспилотных летательных аппаратов можно быстро найти националистов, проследить за их передвижениями и в конце концов уничтожить боевиков, в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым" отметил аналитик.

Он также прокомментировал вооружение, предоставленное киевскому режиму Западом. Боевые системы, которые передали ВСУ, включая "Джавелины" и HIMARS, не переломят ситуацию в СВО. А вот более эффективное применение беспилотников Россией, ускорит победу.