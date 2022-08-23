Мурадов: формат спецоперации может измениться из-за атак ВСУ на мирные объекты

Удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по мирным и стратегическим объектам в ДНР, ЛНР и Запорожской области добавляют актуальности вопросу об изменении формата спецоперации, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

В беседе с "Известиями" он отметил, что действия киевского режима нужно квалифицировать как террористические. Политик подчеркнул: ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, дамбу Каховского водохранилища, инфраструктуру ДНР и ЛНР.

"Это ставит на повестку дня политический вопрос об изменении формата специальной военной операции", — указал Мурадов.

По его мнению, боевики ВСУ обстреливают мирные объекты, чтобы повысить градус противостояния между западными странами и РФ.

Ранее военный историк Юрий Кнутов заявил, что Североатлантический альянс может официально вмешаться в украинский конфликт. Как пояснил эксперт, власти США обсуждают возможность отправки сухопутных войск на Украину.