В Харькове гремят взрывы, горит приборостроительный завод

В Харькове утром 23 августа прогремели сильные взрывы. Объявлена воздушная тревога.

По сообщениям местных СМИ, горит приборостроительный завод.

Ещё до взрывов и тревоги в социальных сетях харьковской тематики появились видео большого пожара на территории предприятия. Здание буквально полыхает, в небо поднимаются огромные клубы чёрного густого дыма.

Приборостроительный завод загорелся не вследствие обстрела российской армией, а по невыясненным пока причинам, рассказывают очевидцы.

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