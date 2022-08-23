В Харькове утром 23 августа прогремели сильные взрывы. Объявлена воздушная тревога.
По сообщениям местных СМИ, горит приборостроительный завод.
Ещё до взрывов и тревоги в социальных сетях харьковской тематики появились видео большого пожара на территории предприятия. Здание буквально полыхает, в небо поднимаются огромные клубы чёрного густого дыма.
Приборостроительный завод загорелся не вследствие обстрела российской армией, а по невыясненным пока причинам, рассказывают очевидцы.
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