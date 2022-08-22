ВСУ выпустили шесть снарядов по Горловке

ВСУ выпустили 6 снарядов калибром 155-мм по Калининскому району Горловки.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 21.15 — населенный пункт Озаряновка — населённый пункт Горловка (Калининский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", — сказано в сообщении.

Напомним, артиллерия калибром 155-мм применяется странами альянса НАТО.