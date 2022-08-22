ВСУ выпустили 6 снарядов калибром 155-мм по Калининскому району Горловки.
Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 21.15 — населенный пункт Озаряновка — населённый пункт Горловка (Калининский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", — сказано в сообщении.
Напомним, артиллерия калибром 155-мм применяется странами альянса НАТО.
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