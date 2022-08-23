Российской армии довольно сложно наносить внезапные удары по позициям украинских боевиков, поскольку западные страны регулярно предоставляют в Киев разведданные. Об этом заявил военный историк Евгений Норин. Он отметил, что Запад "докрутил" способности ВСУ до максимального уровня.
"Враг оперативно получает данные, что именно здесь будет прорыв и оперативно подтягивает резервы. Пока мы перемалываем одну роту, противник подтягивает две других", — объяснил эксперт в интервью изданию "Украина.ру".
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