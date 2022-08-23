Зеленский: российские ракетные удары "невозможно сосчитать"

ВС РФ выпустили по Украине уже почти 3,5 тысячи ракет.

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

"Удары русской артиллерии просто невозможно сосчитать — столь их много, столь они интенсивны. И при этом государство-террорист еще не прекращает играть с международными структурами и в очередной раз наглость собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС", — во время своего вечернего обращения пожаловался президент Украины.

Считать количество боеприпасов, выпущенных за всё время украинскими националистами по детям, старикам и женщинам в Донбассе и освобожденным регионам Украины лидер Незалежной либо не смог, либо просто не захотел.