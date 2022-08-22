Эрдоган обещает организовать встречу Путина и Зеленского

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган в обращении к нации сообщил, что считает целью организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшее время.

Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что украинский конфликт послужил толчком к сильнейшему кризису с последствиями для Турции в частности. Турецкая сторона якобы приложит все усилия, чтобы завершить это противостояние, подчеркнули в Анкаре.