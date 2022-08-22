Турецкий лидер Реджеп Эрдоган в обращении к нации сообщил, что считает целью организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшее время.
Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что украинский конфликт послужил толчком к сильнейшему кризису с последствиями для Турции в частности. Турецкая сторона якобы приложит все усилия, чтобы завершить это противостояние, подчеркнули в Анкаре.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.