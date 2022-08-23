Медведев о судьбе киевского режима: "печалька" у них с гарантиями

У киевской власти нет никаких гарантий безопасности. В альянс НАТО их не примут, в Евросоюз тоже.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил зампреда Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Всем же ясно, что никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. А в НАТО Украину теперь никто не примет. В Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции", — заявил экс-президент РФ.

По его словам, гарантии киевской власти могла бы дать только беседа с РФ, но киевская власть "простимулированная западными деньгами и ракетами", отказалась

Медведев отметил, что сегодня на Украине зарабатывает фирма деньги Joseph Robinette Biden & Sons (Курируемая Байденами — Прим. ред.), но уверен, что "это скоро кончится".