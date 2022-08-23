Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру в Донбассе Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали около 200 солдат ВСУ и 18 единиц бронетехники. По данным ведомства, украинские военные находились на территории Славянска и Константиновки в Донецкой Народной Республике.
"Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временный дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад", — подчеркнул генерал-лейтенант во время брифинга.
Ранее в министерстве рассказали об уничтожении радиолокационного комплекса контрбатарейной борьбы США в Харьковской области.
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НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.